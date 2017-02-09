Владимира Кара-Мурзу-младшего вывели из комы

Координатор общественной организации "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший выведен из искусственной комы, в которой он находился с 3 февраля. Об этом написал в Фейсбуке его адвокат Вадим Прохоров, подчеркнув, что состояние Кара-Мурзы-младшего остается тяжелым.

"Он вышел из комы и начал общаться с супругой. Правда, пока он не может говорить, но вполне сознательно общается морганием глаз", — написал Прохоров.Сердечная функция восстановилась, гемодиализ отключен, в течение некоторого времени Владимир Кара-Мурза-младший может обходиться без аппарата искусственной вентиляции легких, отметил адвокат.

Ранее главный врач 79-й московской больницы Денис Проценко сообщил журналистам, что, как и в 2015 году, Кара-Мурза был госпитализирован с "остро развившейся полиорганной недостаточностью". Он подтвердил, что ситуация может быть "повтором предыдущей ситуации", однако заявил, что не имеет оснований говорить об отравлении журналиста.

В понедельник супруга политика Евгения Кара-Мурза сообщила Радио Свобода, что врачи поставили диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом". При этом, по ее словам, врачи не считают нынешнее состояние её мужа следствием его предыдущей болезни.

Владимир Кара-Мурза был госпитализирован 2 февраля с такими же симптомами, что и в мае 2015 года. Врачи поставили ему диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации".

Сам Кара-Мурза утверждал, что это было покушение на убийство с целью пресечь его деятельность. В декабре 2015 года он подал заявление в Следственный комитет. По словам Кара-Мурзы, при его отравлении использовалось "сложное вещество", доступ к которому есть "либо у соответствующих специальных органов, либо у выходцев из таких органов". Инцидент так и не был расследован.

Владимир Кара-Мурза – младший – координатор общественной организации "Открытая Россия", созданной бывшим владельцем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. В 2015–2016 годах Кара-Мурза был заместителем председателя оппозиционной партии ПАРНАС. Кроме того, он входит в движение "Солидарность".