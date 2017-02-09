Палестинец открыл огонь на рынке в Израиле

На рынке в Израиле палестинец ранил четверых, открыв огонь из автоматического оружия. Полиция задержала нападавшего.
Инцидент произошел в городе Петах-Тиква, в 10 километрах к востоку от Тель-Авива.
В январе этого года в Иерусалиме около 15 человек пострадали, когда в толпу людей въехал грузовик, за рулем которого сидел палестинец.
Руководство Палестинской автономии считает, что участившиеся нападения вызваны недовольством в связи с продолжением строительства в еврейских поселениях на территориях, которые считаются оккупированными Израилем.
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