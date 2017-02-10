Кремль отказался от замены лидеров партий на выборах президента

Кремль не будет искать новых кандидатов для участия в президентских выборах ради повышения явки. Выборы президента России в 2018 году пройдут по "старой модели" с выдвижением лидеров думских партий. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Еще в конце прошлого года в Кремле допускали возможность привлечения к выборам новых лиц. Однако, по словам собеседника издания, близкого к администрации президента, социологические исследования показали, что из политиков россияне знают только Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова. Выдвижение другого кандидата от этих партий не будет способствовать увеличению количества избирателей, считает близкий к Кремлю источник РБК. Новое лицо на выборах может появиться по инициативе власти "только при условии изменения общественных настроений", отметил он.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. О своем намерении участвовать в президентской кампании уже объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Алексей Навальный.