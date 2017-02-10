Власти Нижнего Новгорода согласовали марш памяти Бориса Немцова

В Нижнем Новгороде 26 февраля в Нижнем Новгороде пройдет марш памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года. 10 февраля администрация города согласовала акцию, сообщил организатор шествия, председатель Нижегородского отделения движения "Солидарность" Аркадий Галкер.

В начале февраля организаторы марша памяти Бориса Немцова обратились в мэрию Москвы с просьбой согласовать акцию в центре города 26 февраля. Письмо в адрес администрации Москвы подписали известные общественные и политические деятели, деятели искусства, среди них —Владимир Рыжков, Ирина Прохорова, Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Владимир Мирзоев и другие.

В ноябре 2016 года власти Нижнего Новгорода одобрили установку в городе памятной доски в честь Бориса Немцова — он был первым губернатором Нижегородской области. Доска будет установлена в годовщину смерти политика на фасаде дома, в котором он проживал.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Обвиняемыми по делу об убийстве проходят пять человек. Судебный процесс продолжается.