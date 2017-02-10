ЕС обещал ввести безвизовый режим с Украиной к лету

Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины. Об этом после встречи с премьер-министром Украины сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает агентство УНИАН.

По словам Юнкера, они обсудили вопрос либерализации визового режима для граждан Украины. Он отметил, что Украина выполнила все 44 необходимых для этого условия. Кроме того Юнкер рассказал, что в ближайшие недели Евросоюз может выделить Киеву второй транш помощи в размере 600 миллионов евро.

15 декабря 2016 года Европейский парламент принял механизм безвизового режима для «третьих стран». В начале февраля Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима Грузии.

