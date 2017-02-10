Во Франции четверо задержаны по подозрению в подготовке теракта

Во Франции задержаны четверо по подозрению в подготовке теракта в Париже. Среди задержанных трое мужчин и 16-летняя девушка. Они уже ранее были известны властям своими связями с исламистами. Девушка оказалась в поле зрения спецслужб после своих сообщений в соцсетях. Там она писала о намерениях отправиться в регион военных действий – Сирию или Ирак, а возможно, и осуществить теракт во Франции.

Спецоперацию и задержания провели в городе Монпелье в пятницу утром. В импровизированной лаборатории обнаружили взрывчатое вещество и различные компоненты для производства взрывчатки.

В связи с предстоящими президентскими выборами, которые должны состояться во Франции через несколько месяцев, в стране усилены меры безопасности. Власти заявляют, что удалось предотвратить 17 нападений в течение 2016 года.