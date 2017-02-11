Белоруссия отменила запрет на въезд украинского писателя Сергея Жадана

Власти Белоруссии отменили запрет на въезд украинского писателя Сергея Жадана. В записи в фейсбуке Жадан поблагодарил украинский МИД "за настойчивость".

Жадан приехал в Минск для участия в Международной книжной выставке. В ночь на 11 февраля он был задержан. В отделении милиции писателю сообщили, что ему был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". Утром Жадану поставили штамп в паспорте о запрете на въезд в Белоруссию на неопределенный срок.

В субботу Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Белоруссии в Киеве и выразило "глубокую обеспокоенность" ситуацией с задержанием писателя. В МИДе также пообещали провести телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств обеих стран.

Сергей Жадан – поэт, прозаик, эссеист, переводчик – входит в пятерку самых популярных украинских писателей, является одним из организаторов благотворительного фонда помощи детским домам, интернатам, школам, библиотекам, больницам в прифронтовой зоне Донбасса.