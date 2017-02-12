На Берлинале показан фильм-расследование об Олеге Сенцове

На кинофестивале Берлинале 11 февраля был показан фильм об осужденном в России на 20 лет колонии украинском режиссере Олеге Сенцове. Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с призывом освободить украинского кинематографиста. Председатель академии Агнешка Холланд назвала Сенцова жертвой политического преследования.

Документальный фильм-расследование российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" о суде над Сенцовым был показан в рамках специальной программы Berlinale Special.

"Следствию было выгодно "назначить" Сенцова руководителем террористической организации по двум причинам. Во-первых, появилось громкое дело, которое хорошо дополняло пропагандистские мифы, наполнявшие в то время все эфиры российского телевидения. Во-вторых, они нейтрализовали самого Олега, который во время аннексии Крыма был важным гражданским активистом, – сказал режиссер в интервью "Немецкой волне". – Таким образом, российское государство дало понять и другим несогласным крымчанам, какими методами оно готово бороться с ними".

Акции в поддержку Сенцова на Берлинале проходят ежегодно. В 2016 году ее организовали международная правозащитная организация Amnesty International, Немецкая и Европейская киноакадемии. В 2015 и 2014 годах Академия искусств в Берлине выступала с протестом против ареста Сенцова.

В августе 2015 года украинский кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам в колонии строгого режима – за "создание на территории Крыма террористического сообщества". Кинематографист не признал своей вины. Активист Александр Кольченко, проходивший обвиняемым по тому же делу, получил 10 лет колонии строгого режима. 6 февраля Россия вновь отказалась выдать их Украине и заявила, что они являются гражданами России.