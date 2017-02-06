Россия вновь отказалась передать Сенцова и Кольченко Украине

Россия повторно отказалась передать Украине осужденных российскими властями по обвинению в терроризме Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

О первом отказе Москвы стало известно в октябре прошлого года. Тогда российские чиновники сослались на то, что после аннексии Крыма Сенцов и Кольченко стали гражданами России и не подлежат выдачи Украине даже при наличии у них украинского гражданства. Сенцов и Кольченко неоднократно заявляли, что являются только гражданами Украины.

Российское "гражданство", по словам Петухова, было насильно навязано им. Украина будет добиваться возращения политзаключенных через международные организации, в том числе через Европейский суд по правам человека.

В августе 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы. Александр Кольченко получил 10 лет. Украинцев признали виновными в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России".

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.