Губернатор Новгородской области объявил о досрочной отставке

Губернатор Новгородской области Сергей Митин объявил о досрочной отставке. На пресс-конференции в понедельник он также сообщил, что принял решение не участвовать в выборах главы региона в 2017 году, передает "Интерфакс".

По словам Митина, он уходит с должности по собственному желанию и уже попросил президента России о новом месте работы. Митин занимал должность губернатора Новгородской области с 2007 года.

На прошлой неделе досрочно ушли в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Ноговицын. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники писала, что в ближайшее время, как ожидается, свои посты покинут несколько губернаторов ряда так называемых "проблемных регионов", в том числе - Новгородской области.