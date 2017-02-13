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Будут ли у Путина конкуренты? Эфир в 19:05

Алексей Навальный на съезде движения "Солидарность".

Алексей Навальный на съезде движения "Солидарность".

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Что меняет Навальный? Обсудят Дмитрий Орешкин, Владислав Иноземцев, Константин Калачев

Фактически начался первый этап президентской кампании. Заявился вечный Владимир Жириновский, обещает участие Григорий Явлинский, идут утечки со Старой площади о том, что администрация президента склоняется к тому, чтобы сделать партнерами Путина ветеранов: Геннадия Зюганова и Сергея Миронова.

Алексей Навальный получил повторно отштампованный кировским судом 5-летний условный срок по делу «Кировлеса», но, опираясь на конституцию, хочет добиться права на участие в президентских выборах. 12 февраля на своем съезде его поддержало созданное Борисом Немцовым демократическое движение "Солидарность".

Меняется ли политическая обстановка в России и вокруг нее? Обсудят независимый политолог Дмитрий Орешкин, экономист Владислав Иноземцев, политтехнолог Константин Калачев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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