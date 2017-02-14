Чего Путин боится? Эфир в 19:05

Один из лидеров "Солидарности" Илья Яшин дискутирует с политологом Сергеем Марковым
Более трети россиян по данным опроса "Левада-центра" считает период правления Владимира Путина лучшим временем для России. В нашем опросе в Москве мнения разделились:
При рейтинге Путина в 85% что-то тревожит власти. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже предложил законом ввести уголовную ответственность за покушение на честь и достоинство президента России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил такой возможности. Многие опрошенные нами сомневаются в необходимости такой меры.
Сегодня гость программы "Лицом к событию" один из лидеров движения "Солидарность" Илья Яшин. Его оппонентом будет член Общественной палаты, политолог, бывший депутат ГД РФ от "Единой России" Сергей Марков.
На своем съезде 11-12 февраля движение "Солидарность" поддержало в качестве кандидата в президенты Алексея Навального. 13 февраля подана заявка на Марш памяти Бориса Немцова, который пройдет 26 февраля.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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