Чего Путин боится? Эфир в 19:05

Более трети россиян по данным опроса "Левада-центра" считает период правления Владимира Путина лучшим временем для России. В нашем опросе в Москве мнения разделились:

При рейтинге Путина в 85% что-то тревожит власти. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже предложил законом ввести уголовную ответственность за покушение на честь и достоинство президента России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил такой возможности. Многие опрошенные нами сомневаются в необходимости такой меры.

Сегодня гость программы "Лицом к событию" один из лидеров движения "Солидарность" Илья Яшин. Его оппонентом будет член Общественной палаты, политолог, бывший депутат ГД РФ от "Единой России" Сергей Марков.

На своем съезде 11-12 февраля движение "Солидарность" поддержало в качестве кандидата в президенты Алексея Навального. 13 февраля подана заявка на Марш памяти Бориса Немцова, который пройдет 26 февраля.

Ведет передачу Михаил Соколов.