СК обвинил Украину в применении оружия массового поражения

Следственный комитет России заявил о наличии доказательств того, что украинская армия в 2014 и 2015 годах якобы использовала против мирного населения Донбасса "оружие массового поражения". В ведомстве утверждают, что речь идет о тактических ракетных комплексах "Точка-У". Огонь, как утверждается, велся по территории Луганской области с применением осколочно-фугасных и кассетных снарядов. Применение такого оружия, говорится в заявлении СК, запрещено международными конвенциями.

В публикации СК при этом не названы источники информации о применении запрещенных снарядов, а в качестве "доказательств" ведомство опубликовало только фотографии двигателей ракет "Точка-У". В независимой расследовательской группе Conflict Intelligence Team (CIT) в комментарии для Радио Свобода заявили, что такие двигатели зачастую обнаруживают на значительном расстоянии от места, куда попала сама ракета.

Кроме этого, как считают в CIT, применение украинскими военными ракетных комплексов "Точка-У", если оно имело место, следует рассматривать в контексте боевых действий против вооруженных сепаратистов. Осенью 2014 года в населенных пунктах Луганской области, указанных в публикации Следственного комитета, шли бои, в которых, по данным Киева, помимо сепаратистов, участвовала регулярная российская армия.

Украинская сторона пока не комментирует заявление Следственного комитета.

В Донбассе с начала войны в 2014 году погибли уже около 10 тысяч человек. Страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения. Однако, по данным исследовательской группы Bellingcat, тысячи российских военнослужащих получили государственные награды за участие в конфликте на Украине.