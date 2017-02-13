Премьер-министр Польши Беата Шидло остается в больнице

Премьер-министр Польши Беата Шидло быстро восстанавливается после автомобильной аварии, в которую она попала на прошлой неделе, но останется в больнице в течение следующих нескольких дней. Об этом заявил в понедельник представитель правительства Польши, на которого ссылается Рейтер.

Шидло пострадала в результате автомобильной аварии, когда ее автомобиль врезался в дерево на юге Польши в ее родном городе Освенцим в пятницу, и была доставлена в больницу в Варшаве. Очень немногие подробности о состоянии ее здоровья были обнародованы.

Пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек зачитал сообщение врачей, которые считают, что ее травмы не требуют каких-либо хирургических операций. "Характер травм и прогресс в лечении и реабилитации обещают быстрое восстановление", – сообщил Бохенек.

Шидло пропустит запланированное заседание правительства во вторник и будет оставаться под наблюдением в течение следующих нескольких дней.

За последнее время это уже третья автомобильная авария с участием руководства Польши. Ранее в аварии попали президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Антони Мачеревич.