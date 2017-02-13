"Нерон" и "Диоклетиан" против антисемитов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев направил заявление главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием привлечь депутата Госдумы России Виталия Милонова к ответственности "за разжигание ненависти и вражды к православным и иудеям во время крестного хода". Ранее Милонов заявил, что предки Бориса Вишневского и Максима Резника, двух других депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, организовавших акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ, "варили христиан в котлах".

В воскресенье 12 февраля возле Исаакиевского собора в Петербурге прошли две акции. В час дня там собрались противники передачи собора Русской православной церкви с синими ленточками на груди и со скромными, но выразительными плакатами, обвиняющими священников в жадности и стяжательстве, в попытке рейдерского захвата Исаакиевского собора – одного из крупнейших и самых успешных музеев города. Протестующих хватило, чтобы окружить гигантский собор тройным кольцом и водить вокруг него хороводы, время от времени скандируя: "Музей, музей!" Поскольку никто больше не надеется на согласование протестных митингов городскими властями, эта акция снова прошла в формате встречи избирателей с депутатами Законодательного собрания, Максимом Резником и Борисом Вишневским. Возможно, это была последняя акция в таком формате – после 5-тысячного собрания на Марсовом поле большинство "Единой России" в петербургском парламенте приняло региональный закон, запрещающий публичные встречи депутатов с избирателями без согласования с властями. Но пока этот закон еще не вступил в силу.

За несколько часов до акции протеста вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход сторонников его передачи РПЦ, собравший примерно 500 человек, хотя разные источники сообщают, что накануне из епархии поступили указания привести на мероприятие не менее 5 человек от каждого храма. Инициатором крестного хода был бывший депутат петербургского Законодательного собрания, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов. Когда крестный ход закончился, он сказал журналистам издания "Мой район" , что считает регулярные церковные службы, проходящие в соборе, "крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах". Он заявил также, что "если бы не новые антипопы, антигапоны, провокаторы, то ничего бы не было, никаких протестов", а также – что "христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям".

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев считает, что Виталий Милонов должен понести за свои слова уголовную ответственность:

- В прошлый раз пропустили мимо ушей высказывания господина Толстого, а сегодня мы имеем разнузданные выходки господина Милонова, который понял: раз начальникам можно, то и ему тоже. Милонов допустил публичные высказывания, растиражированные средствами массовой информации, которые точно подпадают под содержание Части 1-й статьи 282-й Уголовного кодекса, о возбуждении ненависти и вражды. Он допустил оскорбительные высказывания в адрес православных христиан, которые к его досаде не стали превращать крестный ход в требование передачи собора РПЦ, а предпочли использовать его для мольбы о согласии и мире. Он стал говорить, что прихожане собора – клоуны, что службы в соборе – это балаган и аттракцион для туристов, чем, я считаю, он унизил достоинство целой группы лиц. Затем Милонов пытался сказать, что все, кто пришли на крестный ход, требуют передачи храма РПЦ, хотя на самом деле это не так, там были и те, кто выступает за сохранение нынешнего статуса собора, за сосуществование музея и храма, об этом говорят их странички в соцсетях.

В отношении Милонова надо обязательно возбудить уголовное дело

Наконец, Милонов заявил, что предки Вишневского и Резника, евреев, преследовали христиан, варили их в котлах. Это уже просто бред – гонениями на христиан занималась древнеримская императорская машина. И я считаю, что это – прямое оскорбление Вишневского и Резника и их предков, потому что Милонов приписал им деяния римских императоров, которые как раз все время убивали евреев. Минимум 600 тысяч их было уничтожено во время Первой иудейской войны, образовалась первая диаспора, произошло рассеяние по всему средиземноморью. Римляне их всюду хватали, как скот, перевозили в другие места в качестве рабов, зверски вырезали. Когда этому придет конец? В отношении Милонова надо обязательно возбудить уголовное дело. Впрочем, я думаю, что оно кончится быстро, потому что Милонову назначат психолого-психиатрическую экспертизу, и дело закроют. Меня это вполне устроит.

Сам Виталий Милонов считает, что журналисты, с которыми он говорил, неправильно передали его слова, и что, говоря о Вишневском и Резнике, он имел в виду их духовных, а не физических предков:

- Мне действительно не очень нравится поведение людей, одержимых дьяволом. Танцы с бубнами на чертовой кафедре допустимы для господина Воланда, а для Петербурга это плохо. Нехорошо раскачивать лодку конфессионального раздора, что они делают с большим удовольствием. Больше всего удивляет, что, когда начинаешь критиковать лидеров оппозиции, они резко начинают обижаться по национальному признаку. Этого я не могу понять. Вроде бы Резник и Вишневский не являются верующими людьми, иначе бы они себя так не вели. Но их духовные пращуры – Троцкие и Понтии Пилаты – видимо, диктуют им другие стандарты поведения.

- Так вы не национальность имели в виду?

- Национальность имеют в виду мелкие районные газеты – они так интерпретируют слова, чтобы их процитировали. Они безграмотные люди – ведь жертвами гонителей христиан были евреи, так что уличить меня в антисемитизме в этом контексте уж точно нельзя. Все бывает, конечно - вот когда я с женой ругаюсь, она называет меня бытовым антисемитом. Да, бывает, но не более того. Национальную карту не надо разыгрывать, это мерзко и подло. Что касается служб в Исаакиевском соборе, то я сравнил существование прихода при корпорации "Исаакиевский собор", возглавляемой Николаем Буровым, с крепостным театром, потому что они служат не у себя, им просто позволено служить, чтобы, видимо, привлекать больше туристов. Там ограниченное время для служб и проход через служебный вход. Но я считаю, что сам конфликт – искусственный, можно сесть и все спокойно и цивилизованно решить с тем же господином Буровым, чтобы сохранить и объект культурного наследия, и церковь, и все остальное.

Однако слова Виталия Милонова были поняты совсем иначе, и на странице Бориса Вишневского в Фейсбуке немедленно началось веселье. Появились коллажи – фотографии депутата в одеждах римских императоров и картинки, где Милонов варится в котле, сопровождаемые шутками, что его, дескать, "слегка не доварили". Сам Борис Вишневский уже заметил, что еще в детстве родители рассказали ему о его происхождении, весьма отличном от древнеримского. Впрочем, случай этот депутат считает не таким уж смешным:

- Депутат Ковалев уже потребовал возбудить уголовное дело за разжигание вражды как к иудеям, так и к православным. Видимо, депутат Милонов имеет большие пробелы в образовании, ему даже неизвестно, кто преследовал ранних христиан, неплохо бы ему пополнить свои знания. А мне ничего не известно о моем происхождении от императора Нерона, Септимия Севера и прочих. При том, что этот случай лучше всего обозначить как клинический идиотизм, это все же не очень смешно: такие вещи позволяет себе заявлять депутат Госдумы на официальном мероприятии, под одобрительные смешки собравшихся, и, конечно, это не может квалифицироваться иначе, как разжигание религиозной розни и распространение сведений, оскорбительных для чести, достоинства и репутации людей. В отличие от известных антисемитских высказываний Петра Толстого – я тоже с нетерпением жду, что по этому поводу скажет следственный комитет – здесь уже прямо были названы имена, фамилии и отчества.

Я сейчас обсуждаю с юристами этот вопрос – чтобы Милонов в суде ответил за свои слова. Он думает, что как депутату Госдумы ему все можно, включая распространение гнусных антисемитских высказываний. Это выглядит истерикой на фоне выступлений противников передачи Исаакиевского собора РПЦ – чрезвычайно уважительных по отношению к верующим. А вот их оппоненты ведут себя агрессивно и невежественно и не являют собой пример следования тем заповедям, которым они, по их словам, поклоняются.

По словам другого упомянутого Милоновым "потомка гонителей христиан", депутата Максима Резника, случившееся его мало задевает:

- Разве что как учитель истории, я ставлю ему двойку. Но мне кается, что когда такие пещерные выпады происходят, как у Толстого, Милонова, Федорова, Яровой, то вспоминаются слова Петра Первого, основателя нашего европейского города – пускай говорят, чтобы дурь каждого видна была. Выступления подобных персонажей, мне кажется, служат консолидирующим фактором для всех адекватных людей. Это лишний раз демонстрирует то, до какого уровня деградации доведены наши федеральные представительные органы власти. Самое сильное чувство, которое у меня по этому поводу возникает, это чувство брезгливости.

Антрополог, профессор Европейского университета в Петербурге Илья Утехин считает, что смешного в высказывании Милонова мало:

- Мало того, что мы живем в период реакции, когда охранительные силы пытаются объять наш космос со всех сторон, но появляются замечательные фигуры, которые тестируют пределы дозволенного. В политике всегда был элемент клоунады, можно привести в качестве примеров многих политиков, и наших, и западных, и один из них – депутат Милонов. Он, вслед за антисемитским высказыванием Петра Толстого, тоже допустил такой "крик души". Здесь важна реакция – в соцсетях уже наблюдается ажиотаж, а теперь интересно посмотреть на реакцию прокуратуры, которая иногда очень активно реагирует на заявления граждан, вот, может, она и на заявления других граждан тоже как-то отреагирует. А в бредовом характере этого высказывания – о еврейских предках в Древнем Риме – мы видим бредовость характера человека. Такое ощущение, что сейчас градус некоторых общественных дискуссий в стране повышается, не знаю, намеренно или нет, но неполиткорректные, ксенофобские высказывания раздаются с самого верха. Власть никогда не призывала к погромам, они всегда возникали спонтанно, но все дело в атмосфере, которую власть создавала - и которая способствовала погромам. Если раньше можно было себя как-то ограничить, не смотреть телевизор, то теперь каждое такое высказывание обсуждается в интернете, и это – один из симптомов той атмосферы, которая вокруг нас формируется. Это не смешно, это клубится вокруг, смеркается и густеет.

По мнению Ильи Утехина, смеяться над такими вещами можно было бы, если бы они были единичными, а не складывались в мрачную тенденцию. Ученый считает: нельзя забывать одного – все те, над кем мы смеемся, будь то депутат Наталья Поклонская или депутат Виталий Милонов, представляют реально существующий пласт интересов и общественных настроений.