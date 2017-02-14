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Новости

В Румынии решено провести референдум о борьбе с коррупцией

Эпизод протестных акций в Бухаресте, 13 февраля 2017

Эпизод протестных акций в Бухаресте, 13 февраля 2017

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Парламент Румынии постановил провести референдум относительно роли общества в борьбе с коррупцией. Точный формулировки вопроса для референдума пока нет, его дата также не назначена. По закону, референдуму должна предшествовать агитационная кампания, на которую отводится срок в один месяц.

Решение парламента не повлияло на размах уличных протестов, которые продолжаются в Бухаресте 14 суток подряд. Вечером 13 декабря сотни протестующих собрались на Пьяца Викторией, несмотря на морозную погоду. Некоторые из протестующих размахивали румынским государственным флагом и выкрикивали требование отставки правительства.

Волнения начались в прошлом месяце, когда правительство инициировало законопроект, устанавливающий потолок взятки в размере нескольких десятков тысяч евро - за которую не применяется уголовное наказание.

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