Парламент Румынии проголосовал против вотума недоверия кабинету

Парламент Румынии проголосовал против вотума недоверия правительству социал-демократа Сорина Гриндяну.

При голосовании воздержались две трети депутатов, представляющих социал-демократов и их союзников, победивших на декабрьских выборах.

С предложением внести в парламент вопрос о доверии кабинету выступили 124 оппозиционных депутата. Они требовали отставки правительства, которое в конце января приняло указ о смягчении или полной отмене уголовного наказания за некоторые коррупционные действия и объявило о помиловании тысяч преступников.

Эти решения вызвали общенациональные массовые протесты. В результате 5 февраля документы были отозваны.