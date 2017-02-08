Парламент Румынии проголосовал против вотума недоверия кабинету

Парламент Румынии проголосовал против вотума недоверия правительству социал-демократа Сорина Гриндяну.
При голосовании воздержались две трети депутатов, представляющих социал-демократов и их союзников, победивших на декабрьских выборах.
С предложением внести в парламент вопрос о доверии кабинету выступили 124 оппозиционных депутата. Они требовали отставки правительства, которое в конце января приняло указ о смягчении или полной отмене уголовного наказания за некоторые коррупционные действия и объявило о помиловании тысяч преступников.
Эти решения вызвали общенациональные массовые протесты. В результате 5 февраля документы были отозваны.
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