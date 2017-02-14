Суд в Москве оставил под арестом журналиста Романа Сущенко

В Москве суд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом в Фейсбуке сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Сущенко был задержан в Москве 30 сентября прошлого года. В Федеральной службе безопасности России заявили, что журналист якобы является сотрудником украинской разведки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

В Киеве задержание Сущенко называют провокацией, а обвинения в шпионаже – надуманными. Служба безопасности Украины (СБУ) внесла журналиста в список по обмену заложников.