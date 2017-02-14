Экс-депутат Госдумы Вороненков получил гражданство Украины

Бывший депутат Госдумы России от КПРФ Денис Вороненков признался, что ещё в декабре получил гражданство Украины. Об этом он рассказал в интервью порталу censor.net.ua.

По словам Вороненкова, это произошло через два дня после окончания его полномочий депутата российского парламента.

Вороненков также подтвердил опубликованную ранее СМИ информацию о том, что он дал показания Генеральной прокуратуре Украины против бывшего украинского президента Виктора Януковича.

"Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом, помочь своей стране и изобличить этого негодяя. Янукович — марионетка", заявил Вороненков.

О том, что Вороненков "сам проявил инициативу" и дал показания генпрокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича, написала в конце января газета "Коммерсантъ". Ранее по этому же делу дал показания другой бывший российский депутат Илья Пономарев.

В ходе этих бесед следствие выяснило, что "механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем ещё в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее от ООН Киевом была получена фотокопия обращения Януковича к президенту Путину от 1 марта 2014 года с просьбой к России ввести на Украину войска.

Ранее российская прокуратура отказалась возбудить дело на Вороненкова, которого Следственный комитет России подозревает в рейдерском захвате здания в центре Москвы. В декабре 2016 года экс-депутат переехал в Киев.