Суд отклонил жалобу адвоката на его допрос по делу замглавы Меджлиса

Верховный суд аннексированного Россией Крыма отклонил жалобу адвоката Николая Полозова на решение допросить его в качестве свидетеля по делу замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Полозов считает, что таким образом его пытаются отстранить от "дела Умерова", и намерен обжаловать решение суда. Он утверждает, что, согласно российскому законодательству, его не могут допрашивать по делу обвиняемого, чьи интересы он представляет.

59-летнего Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные им в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса". Если по этому делу допросят Полозова, он не сможет представлять интересы замглавы Меджлиса в суде.