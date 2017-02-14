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Суд отклонил жалобу адвоката на его допрос по делу замглавы Меджлиса

Николай Полозов

Николай Полозов

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Верховный суд аннексированного Россией Крыма отклонил жалобу адвоката Николая Полозова на решение допросить его в качестве свидетеля по делу замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Полозов считает, что таким образом его пытаются отстранить от "дела Умерова", и намерен обжаловать решение суда. Он утверждает, что, согласно российскому законодательству, его не могут допрашивать по делу обвиняемого, чьи интересы он представляет.

59-летнего Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные им в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса". Если по этому делу допросят Полозова, он не сможет представлять интересы замглавы Меджлиса в суде.

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