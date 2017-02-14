Жителю Саратова грозит колония за комментарий о "ватниках"

В Саратове в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за комментарий в социальной сети "ВКонтакте", который, по мнению следователей, оскорбляет представителей русской нации и лиц группы "ватники". Об этом в Твиттере сообщил правозащитник Павел Чиков.

Дело заведено по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". По данным правозащитного центра "Сова", обвиняемым является 19-летний Александра Гозенко. Комментарий, который стал причиной уголовного преследования, молодой человек опубликовал под одним из постов на собственной странице во "ВКонтакте". Гозенко грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне стало известно об уголовном деле в отношении 16-летнего жителя Тюменской области, который создал во "ВКонтакте" некое сообщество, которое якобы унижает человеческое достоинство "представителей власти". Школьнику, имя которого не называется, также грозит до пяти лет колонии.

Всего, по данным Международной правозащитной группы "Агора", только за 2016 год в России за репосты, записи и комментарии в социальных сетях были осуждены почти 300 человек, 29 из них были приговорены к реальным срокам лишения свободы.

В ноябре прошлого года во "ВКонтакте" был заблокирован паблик под называнием "Рашка – Квадратный Ватник", в котором высмеивались "отрицательные качества типичного россиянина". Одной из причин блокировки стала публикация "фотоизображений президента России в нацистской форме".