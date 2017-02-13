Тюменская область: школьнику грозит колония за "унижение" властей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Тюменской области за создание некой группы в социальной сети "ВКонтакте". По версии следствия, в этом сообществе молодой человек опубликовал сообщение, унижающие человеческое достоинство "представителей власти".

Школьника обвиняют по статье о "возбуждении ненависти либо вражды", ему грозит до пяти лет лишения свободы. При обыске у него дома были изъяты некие трафареты и листовки, которые были признаны "экстремистскими". Имя обвиняемого, как и название группы во "ВКонтакте", информацию в которой следователи сочли оскорбительной для властей, не называется.

По данным Международной правозащитной группы "Агора", только за 2016 год в России к уголовной ответственности за записи и репосты в социальных сетях были привлечены почти 300 человек, 29 из них были приговорены к реальным срокам лишения свободы.