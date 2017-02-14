В Пхеньяне празднуют запуск ракеты и день рождения Ким Чен Ира

В Пхеньяне проходят празднования по случаю успешного запуска баллистической ракеты и дня рождения покойного главы КНДР Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. Главный праздник, который пройдет в четверг, называют "Днем сияющей звезды" и он будет отмечен показами фигурного катания и синхронного плавания, выставками, фейерверками и массовыми митингами. На открытии фестиваля цветов выставлена бегония – кимченирия и изображения ракетного старта.

Более 10 тысяч цветов специально выведенного сорта ярко-красной бегонии украсили двухэтажный выставочный павильон в Пхеньяне. Ким Чен Ир умер в декабре 2011 года по время поездки по стране.

Посетители могут сфотографироваться перед картиной ракеты и рядом с портретом покойного лидера Ким Чен Ира и цветами. Лозунг, написанный на ракете, утверждает, что КНДР является мощным ядерным государством, сообщает корреспондент Ассошиэйтед Пресс.

Испытания ракеты состоялись в воскресенье. Она пролетела 500 километров и упала в Японское море. Как считают эксперты, этот запуск может указывать на значительные достижения КНДР в области развития ракетного потенциала. Запуск ракеты подвергся критике международным сообществом как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.