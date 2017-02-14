Стамбул: задержан подозреваемый в причастности к теракту 1 января

Турецкая полиция сообщила об аресте еще одного подозреваемого в причастности к теракту в ночном клубе Reina в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда погибли 39 человек.

По информации турецкого агентства Anadolu, 22-летний гражданин Франции турецкого происхожения, имя которого не называется, был задержан 14 февраля в Стамбуле. Следствие установило, что он арендовал дом в пригороде Стамбуле для главного обвиняемого в совершении теракта - гражданина Узбекистана Абдулкадыра Машарипова, который уже находится под арестом.

На прошлой неделе по делу о вооружённом нападении в клубе Reina были задержаны ещё 9 подозревемых - в основном иностранные граждане.

Ответственность за нападение в 1 января взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", которая назвала это актом мести за турецкое военное участие в сирийском конфликте.