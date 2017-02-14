СМИ США: Россия тайно развернула запрещённые крылатые ракеты

Россия тайно развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования, что нарушает договор 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности, - утверждает американская пресса.

Как пишет 14 февраля газета The New York Times, согласно разведданным, на вооружении России находятся уже два батальона таких ракет. Ссылаясь на неназванного высокопоставленного российского представителя, издание сообщает, что один батальон размещён на испытательном полигоне в Капустином Яру под Волгоградом, а второй был в декабре перемещён с этого полигона на базу в неназванном месте.

Ранее 14 февраля стало известно о внезапной проверке боевых частей Западного военного округа России, где в этой связи начались учения.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в прошлом году европейские участники союза и Канада увеличили свои военные бюджеты в общей сложности на 10 миллиардов долларов (3,8 процента) из-за аннексии Россией Крыма в 2014 году, политической нестабильности около европейских границ и роста угрозы терроризма. При этом Столтенберг не исключил возможность политического диалога с Россией.