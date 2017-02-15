Опрос социологов: 46 % россиян симпатизируют Сталину

Число симпатизирующих Сталину россиян достигло исторического максимума за 16 лет. Согласно опросу "Левада-центра", проведенному в январе, с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к Сталину относятся до 46 процентов респондентов. В марте 2006 года таковых было 37 процентов, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Россияне стали также лучше относиться к Леониду Брежневу и Владимиру Путину. Количество симпатизирующих Брежневу увеличилось за 11 лет с 39 до 47 процентов, а президенту Путину - с 76 до 83 процентов.

Самые нелюбимые россиянами государственные деятели, согласно результатам опроса социологов "Левада-центра", Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Никита Хрущев.

Накануне были опубликованы данные "Левада-центра", согласно которым почти треть россиян считает, что жизнь в России при Путине стала лучше, чем когда-либо за последние 100 лет. Еще 29 процентов опрошенных назвали идеальным историческим периодом эпоху Брежнева.