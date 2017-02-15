В Ставрополе прекращено дело об оскорблении чувств верующих

Мировой суд в Ставрополе прекратил уголовное дело в отношении блогера Виктора Краснова, которого обвинили в оскорблении чувств верующих из-за комментариев в соцсети "ВКонтакте". Адвокат Андрей Сабинин сообщил, что судебное разбирательство было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования

Осенью 2014 года в ходе спора в комментариях группы "ВКонтакте" Краснов написал "Бога нет", а Библию назвал "сборником еврейских сказок". За эти слова двое участников дискуссии подали на него заявление в полицию.

Суд по делу блогера начался в марте 2016 года. Сам он неоднократно заявлял, что не нарушил ни одного закона.