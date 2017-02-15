За съемку у ОВД задержали инициатора отмены запрета съемки у ОВД

В Брянске за видеосъемку рядом с местным отделом полиции в среду был задержан адвокат Владислав Луньков – один из инициаторов отмены приказа Министерства внутренних дел России, запрещающего снимать рядом с ОВД. Об этом сообщает "Медиазона".

Задержание произошло после того, как Луньков и его помощница, журналист Татьяна Пылыпива, обратились за помощью к полицейским – у адвоката сломалась машина. В этом время, по словам юриста, он решил снять сюжет о том, как сотрудники правоохранительных органов помогают гражданам.

После того, как Луньков достал камеру, его и Пылыпиву задержали по обвинению в неповиновении распоряжению полицейского. Адвокат отмечает, что на слова о том, что приказ о запрете съемки рядом с ОВД отменен, сотрудники полиции отвечали, что им об этом "ничего неизвестно".

МВД 13 февраля отменило приказ, который запрещает фотографировать и проводить видеосъемку объектов полиции. Распоряжение в Верховном суде России оспаривал подмосковный активист Ян Кателевский, которого дважды арестовывали за репортаж о самовольной парковке около ОВД.