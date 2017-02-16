Минобороны отменило заказ наград за освобождение Пальмиры

Министерство обороны России отменило заказ наград "За освобождение Пальмиры" и "За разминирование Пальмиры". Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Ранее Министерство обороны объявило тендер на закупку 20 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии". Однако потом в ведомстве назвали эту цифру ошибкой, указав, что речь идет о двух тысячах наград. Вместо этого в измененном тендере увеличился заказ других наград. С семи до десяти тысяч —"За укрепление боевого содружества" и с трех с половиной до пяти тысяч — "За воинскую доблесть". Источник "Газеты.Ru" в Минобороны считают, что изменения в тендере связаны именно с этой ошибкой.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Неизвестно, сколько российских военнослужащих участвовало в боевых действиях, однако в 2016 году военное ведомство заказало для участников операции 10 тысяч медалей.

В марте 2015 года сирийские правительственные войска при поддержке Военно-воздушных сил России смогли освободить Пальмиру, от бойцов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). В декабре город вновь был занят исламистами.