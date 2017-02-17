Франсуа Фийон хочет сохранить санкции против России - помощник

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, победивший на праймериз консерваторов, считает, что санкции против России должны сохраняться. По мнению Фийона, не стоит снимать ограничения, пока Москва не выведет войска с востока Украины. Об этом заявил советник политика по международным делам Брюно Ле Мэр в интервью агенству Reuters. Россия неоднократно отвергала свою причастность к конфликту в Донбассе.

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона считали человеком, симпатизирующим Кремлю. Ранее он неоднократно скептически высказывался о санкциях. Независимый кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон ранее обвинил российские СМИ Sputnik и RT в поддержке Фийона и распространении "фейковых новостей". Телеканал RT категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными. Кремль также отрицает любое вмешательство в выборы во Франции.

В последние недели рейтинг Фийона снизился из-за коррупционного скандала вокруг его жены. Её подозревают в получении незаконных выплат. По данным последних опросов, в первом туре голосования может победить лидер ультраправых Марин Ле Пен, в то время как Фийон и Макрон набирают примерно по 20 процентов голосов. При этом во втором туре около 60 процентов избирателей могут поддержать Эммануэля Макрона.