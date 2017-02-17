Сирийская политика Путина – Трампа. Эфир в 21:05

Министерство обороны России отменило заказ наград "За освобождение Пальмиры" и "За разминирование Пальмиры". Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Ранее Министерство обороны объявило тендер на закупку 20 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии". Однако потом в ведомстве назвали эту цифру ошибкой, указав, что речь идет о двух тысячах наград. Вместо этого в измененном тендере увеличился заказ других наград. С 7 до 10 тысяч – "За укрепление боевого содружества" и с 3,5 до 5 тысяч – "За воинскую доблесть". Источник "Газеты.Ru" в Минобороны считает, что изменения в тендере связаны именно с этой ошибкой.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Неизвестно, сколько российских военнослужащих участвовало в боевых действиях, однако в 2016 году военное ведомство заказало для участников операции 10 тысяч медалей.

В марте 2015 года сирийские правительственные войска при поддержке Военно-воздушных сил России смогли освободить Пальмиру от бойцов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). В декабре город вновь был занят исламистами.

О будущем сирийского урегулирования политолог Александр Шумилин, независимый журналист Наср Аль-Юсеф, писатель Андрей Остальский.

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