Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Трамп назвал крупные либеральные СМИ врагами американского народа

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Смотреть комментарии

Президент США Дональд Трамп назвал крупные американские либеральные СМИ врагами народа. По его словам, газета The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS и CNN распространяют ложные новости — "фейк-ньюз".

Трамп уже ранее критиковал американскую прессу, в частности CNN. На первой пресс-конференции в должности президента США Трамп обвинил канал в распространении фальшивых новостей и отказался отвечать на вопросы их журналиста.

На пресс-конференции в четверг Трамп в очередной раз упрекнул прессу в тиражировании недостоверной информации об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. СМИ писали возможных контактах сотрудников избирательного штаба Трампа с российскими представителями во время предвыборной кампании. По словам Трампа, утечки секретной информации из Белого дома, которыми пользовалась пресса — незаконны.

Флинн, занимавший пост советника президента по национальной безопасности, 13 февраля был вынужден уйти в отставку из-за того, что неправильно информировал окружение Трампа о своем разговоре с послом России Сергеем Кисляком, с которым – как стало известно СМИ – в декабре прошлого года обсуждал возможность отмены санкций.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG