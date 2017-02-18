Трамп назвал крупные либеральные СМИ врагами американского народа

Президент США Дональд Трамп назвал крупные американские либеральные СМИ врагами народа. По его словам, газета The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS и CNN распространяют ложные новости — "фейк-ньюз".

Трамп уже ранее критиковал американскую прессу, в частности CNN. На первой пресс-конференции в должности президента США Трамп обвинил канал в распространении фальшивых новостей и отказался отвечать на вопросы их журналиста.

На пресс-конференции в четверг Трамп в очередной раз упрекнул прессу в тиражировании недостоверной информации об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. СМИ писали возможных контактах сотрудников избирательного штаба Трампа с российскими представителями во время предвыборной кампании. По словам Трампа, утечки секретной информации из Белого дома, которыми пользовалась пресса — незаконны.

Флинн, занимавший пост советника президента по национальной безопасности, 13 февраля был вынужден уйти в отставку из-за того, что неправильно информировал окружение Трампа о своем разговоре с послом России Сергеем Кисляком, с которым – как стало известно СМИ – в декабре прошлого года обсуждал возможность отмены санкций.