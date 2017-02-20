Военный суд отклонил жалобы фигурантов дела о госизмене в ФСБ

Московский окружной военный суд отклонил жалобы на нарушения при продлении ареста обвиняемых в госизмене заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, сотрудника ЦИБ Дмитрия Докучаева, а также топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.

Ранее всем им продлили арест. При этом, как сообщает РБК, ни один из районных судов такого решения не принимал. После этого все трое обратились в Московский окружной военный суд с жалобами на нарушение статьи 109 (сроки содержания под стражей).



Михайлов, Докучаев и Стоянов были задержаны в конце января по подозрению в передаче некоей информации иностранным спецслужбам. После ареста Михайлов дал признательные показания, однако позже отказался от них.

Арест Михайлова, Стоянова и Докучаева связывают с делом хакерской группировки "Шалтай-Болтай", известной по публикации переписки высокопоставленных чиновников.