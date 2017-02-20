"Ловец покемонов" Соколовский обжаловал свой арест в ЕСПЧ

Блогер Руслан Соколовский, обвиняемый в оскорблении чувств верующих из-за видео с "ловлей покемонов" в храме, обжаловал свой арест в Европейском суде по правам человека. Об этом накануне вечером сообщил изданию "Ведомости" его адвокат Дамир Гайнутдинов.

В жалобе говорится, что обвиняемый считает содержание под стражей неадекватной мерой пресечения, а его уголовное преследование нарушает право на свободу и на выражение мнения.

13 февраля Руслана Соколовского перевели из следственного изолятора под домашний арест во второй раз. Блогер был задержан в сентябре 2016 года после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

По версии следствия, Соколовский нарушал закон с мая 2013 года по сентябрь 2016 года, опубликовав в общей сложности 10 видеороликов, в том числе – "Ловим покемонов в церкви". Обвинения предъявлены по статьям о возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и незаконном обороте приборов для негласного получения информации.