Лавров обвинил спецслужбы США в "прослушке" российского посла

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в понедельник на пресс-конференции, обвинил Вашингтон в прослушивании разговоров российского посла Сергея Кисляка.
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По словам Лаврова, сотрудники спецслужб США "официально, хотя и анонимно" рассказали журналистам, что телефонные беседы Кисляка, включая его доклады в Москву, "рутинно" прослушивалась. Это происходило на фоне скандала о якобы связях бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией, уточнил глава МИДа.
Ранее издание The New York Times сообщило, что за неделю до отставки Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине. В Кремле заявили, что ничего об этом не знают.
Майкл Флинн оставил пост советника по нацбезопасности после того, как стало известно, что он обсуждал санкции США против России с послом Сергеем Кисляком до вступления в должность помощника и передал недостоверную информацию вице-президенту Майклу Пенсу.
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