Белоруссия отказалась пускать в страну по паспортам "ДНР" и "ЛНР"

Въезд в Белоруссию по паспортам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" "ДНР" и "ЛНР" невозможен. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

По словам Бычковского, въезд в Белоруссию возможен только по документам, которые дают на это право. Он подчеркнул, что при попытке пересечь границу по документам "ДНР" и "ЛНР" нарушителей будут привлекать к ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию.

Ранее Бычковский сообщил, что за неделю действия безвизового режима в Белоруссии им воспользовались более тысячи человек из 46 стран.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Это решение осудили в министерствах иностранных дел Германии и Франции, в ОБСЕ и посольстве США в Киеве. В Кремле подчеркнули, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международное право.