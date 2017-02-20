Тверской суд Москвы заочно арестовал Уильяма Браудера

Тверской суд Москвы в понедельник заочно арестовал главу фонда "Справедливость для Сергея Магнитского" Уильяма Браудера, которого российские власти обвиняют в хищении акций "Газпрома". Пресс-секретарь суда рассказала агентству РИА-Новости, что защита Браудера уже обжаловала это решение.

В минувшую пятницу этот Тверской суд повторно выдал ордер на арест Уильяма Браудера, а также его коллеги Ивана Черкасова. В фонде судебное постановление назвали реакцией властей на международную кампанию за введение санкционного законодательства против России в связи с делом Магнитского.

Во вторник 21 февраля британский парламент рассмотрит "поправку Магнитского", которая позволит властям замораживать счета иностранных граждан, уличенных или подозреваемых в нарушении прав человека. Ранее "Закон Магнитского" был принят в США. Его принятие стало предметом резкой критики и ответных мер со стороны Москвы.

Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года и впоследствии, посмертно, был признан виновным в неуплате налогов. Адвокаты, семья и коллеги покойного, в том числе Уильям Браудер, настаивают, что его уголовное преследование было незаконным. Они заявляют, что Магнитский оказался в тюрьме после того, как раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета, а его смерть стала результатом жестокого обращения в СИЗО.