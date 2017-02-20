Российские телеканалы резко сократили количество упоминаний о Трампе

Российские федеральные телеканалы с 14 февраля в разы сократили количество упоминаний в эфире президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на исследование компании "Медиалогия" сообщает телеканал "Дождь".

Согласно результатам исследования, если в первой половине месяца имя американского лидера в эфире "Первого канала", "России-1" и НТВ звучало до 60 раз в день, то после 14 февраля максимальное число упоминаний о Трампе упало до 12 раз за сутки. О падении упоминаемости президента США на российском телевидении также сообщает РБК.

Агентство Bloomberg 16 февраля со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента России потребовала от государственных СМИ перестать хвалить Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда назвал эту информацию "уткой".