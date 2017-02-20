Крым – в аренду? Эфир в 21:05.

В Москве назвали "абсурдной" идею передачи Украиной Крыма в аренду России. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в Кремле ничего не известно о таком предложении.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президент Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну незадолго до его отставки план нормализации отношений между Украиной и Россией. Этот план предусматривает, в частности, проведение всеукраинского референдума о передаче Украиной Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет, вывод всех российских вооруженных формирований с Донбасса, отмену западных санкций против России и ряд других мер. По данным издания, эти предложения получили поддержку в России.

Олег Ляшко заявил, что план является личной инициативой депутата Артеменко, и тот должен сложить свой мандат.

Въезд в Белоруссию по паспортам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" "ДНР" и "ЛНР" невозможен. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он подчеркнул, что при попытке пересечь границу по документам "ДНР" и "ЛНР" нарушителей будут привлекать к ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию.

Ранее Бычковский сообщил, что за неделю действия безвизового режима в Белоруссии им воспользовались более тысячи человек из 46 стран.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Это решение осудили министерства иностранных дел Германии и Франции, ОБСЕ, посольства США в Киеве. В Кремле заявили, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международное право.

Группа волонтеров и депутатов Верховной Рады Украины продолжают, несмотря на негодование властей в Киеве, блокаду железнодорожного сообщения и торговли между Украиной и "ДНР/ЛНР". Впрочем, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, подрыв неизвестными железнодорожной колеи за линией разграничения и без всякой блокады прервал двусторонний товарооборот.

Ситуацию в Украине обсуждают журналисты Елена Фанайлова, Виктор Гиржов, политолог Вячеслав Игрунов, политик Семен Семенченко.

Эфир программы "Грани времени" в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.