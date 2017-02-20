Трамп назначил советником генерала Герберта Макмастера

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности – это генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Президент назвала генерала "человеком огромного таланта и огромного опыта".

Макластеру 54 года. Он служил в Афганистане, участвовал в войне в Персидском заливе, операциях в Ираке. Генерал известен также своим критическим отношением к политике США и роли американских лидеров в годы Вьетнамской войны. Генерал Макмастер сменит уволенного Трампом в отставку бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.