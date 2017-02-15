Место Майкла Флинна может занять вице-адмирал Роберт Гарвард

Новым советником президента США по национальной безопасности может стать вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард. (В 2011-2013 годах он был заместителем главы Центрального командования США.)

О выдвижении администрацией Дональда Трампа кандидатуры Гарвада агентству Reuters стало известно от американских официальных лиц.

Прежний советник по национальной безопасности Майкл Флинн ушёл 13 февраля в отставку после того, как стало известно о его декабрьском телефонном разговоре с послом РФ Сергеем Кисляком. Флинн обсуждал с дипломатом возможную отмену американских санкций против России. Это является нарушением правил, поскольку тогда президент Трамп ещё не вступил в должность и не принял своего собственного решения по столь важному вопросу.

Руководители Конгресса намерены расследовать ситуацию с Майклом Флинном.

