Глава Азербайджана назначил свою супругу вице-президентом республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу вице-президентом республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В настоящее время 52-летняя Мехрибан Алиева возглавляет Фонд Гейдара Алиева, а также является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Кроме этого, Алиева до своего назначения была депутатом парламента Азербайджана и занимала пост заместителя председателя правящей в стране партии "Новый Азербайджан", которую также возглавляет ее муж.

Ильхам и Мехрибан Алиевы в браке с 1983 года.