Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Суд на 11 суток арестовал крымско-татарского активиста Мустафаева

Российская полиция у дома Марлена Мустафаева в аннексированном Крыму

Российская полиция у дома Марлена Мустафаева в аннексированном Крыму

Смотреть комментарии

Суд в аннексированном Россией Крыму на 11 суток арестовал крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Мустафаева признали виновным в демонстрации экстремистской символики. Подробности дела пока неизвестны. Журналистов на заседание суда не пустили. Все ходатайства защиты активиста суд отклонил.

Ранее во вторник в доме Мустафаева в на окраине Симферополя прошел обыск. Полиция задержала около 10 человек, которые пришли поддержать семью активиста.

Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров назвал сегодняшние задержания на полуострове "акцией всеобщего устрашения".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG