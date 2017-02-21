Суд на 11 суток арестовал крымско-татарского активиста Мустафаева

Суд в аннексированном Россией Крыму на 11 суток арестовал крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.
Мустафаева признали виновным в демонстрации экстремистской символики. Подробности дела пока неизвестны. Журналистов на заседание суда не пустили. Все ходатайства защиты активиста суд отклонил.
Ранее во вторник в доме Мустафаева в на окраине Симферополя прошел обыск. Полиция задержала около 10 человек, которые пришли поддержать семью активиста.
Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров назвал сегодняшние задержания на полуострове "акцией всеобщего устрашения".
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