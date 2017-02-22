"Аэрофлот" отрицает дискриминацию стюардесс по внешности и возрасту

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отрицает дискриминацию своих бортпроводников по внешнему виду и возрасту. В официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте перевозчика, говорится, что в своей работе компания "неукоснительно" придерживается российского законодательства.

В "Аэрофлоте" настаивают, что кадровая политика перевозчика "подразумевает категорическое неприятие дискриминации работников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному принципу, политическим и религиозным взглядам и т.п."

Авторы пресс-релиза заявляют, что материал Радио Свобода о дискриминации в отношении стюардесс "Аэрофлота" якобы основан на непроверенной и недостоверной информации, полученной от одного человека.

Накануне Радио Свобода опубликовало интервью со бортпроводником Евгенией Магуриной, работающей в "Аэрофлоте" с 2010 года. Она рассказала, что начиная с лета 2016 года всех стюардесс старше 40 лет и с размером одежды больше 48-го перестали ставить на заграничные рейсы. Эту информацию подтвердили и другие бортпроводники, попросившие не называть их имена.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов рассказал Радио Свобода, что жалоб на дискриминацию из-за возраста и внешности очень много, но большинство стюардесс боятся обращаться в суд, опасаясь лишиться работы.

Сама Магурина подала в Пресненский суд Москвы иск к "Аэрофлоту". Она требует вернуть ей надбавку к зарплате, которой ее лишили из-за размера одежды, и выплатить ей компенсацию в 100 тысяч рублей. В пресс-релизе перевозчика говорится, что иск в компанию еще не поступил.