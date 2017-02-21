"Старые, толстые, страшные"

Сами себя в шутку они называют группой СТС –​ "старыми, толстыми, страшными". В эту категорию стюардессы "Аэрофлота" попали после того, как всех бортпроводниц крупнейшей российской авиакомпании заставили сделать фото в полный рост, сняли крупно лицо и обмерили их сантиметром, разделив в итоге всех на несколько групп. В "СТС" оказались в основном те, кому уже за 40 или кто носит одежду больше 46-го размера. "Стюардесса должна быть стройной, такова политика компании", –​ сообщили женщинам по секрету.

Несогласные с таким подходом бортпроводницы уже писали жалобы Путину, обращались за помощью в прокуратуру, а теперь, как выяснило Радио Свобода, подали заявления в суд, обвиняя "Аэрофлот" в нарушении их трудовых прав и дискриминации сотрудников по внешнему виду, весу и возрасту.

Евгении Магуриной 41 год, у нее высшее лингвистическое образование. В "Аэрофлоте" она с 2010 года, бортпроводик 1-й (высшей) категории, всего в авиации больше 15 лет. Еще недавно Магурина была старшим бортпроводником, летала в основном за границу и получала от руководства поощрения за хорошую работу, но с лета прошлого года небо для нее открыто лишь над Россией. И в таком же положении, как Магурина, оказалось около 400 стюардесс, кто по возрасту и внешнему виду не вписался в новые негласные правила авиакомпании.

Нас всех массово сфотографировали и измерили, некоторых даже взвешивали

– Это случилось в июне прошлого года: нам всем сказали, что в "Аэрофлоте" теперь за границу будут летать только молодые и худые, - рассказывает Евгения Магурина. – Нас всех массово сфотографировали и измерили, некоторых даже взвешивали – делалось это под предлогом ребрендинга авиакомпании и заказа новой формы для сотрудников. У меня жизнь изменилась с середины августа, но многие пострадали раньше. Всех, кто был старше 40 и у кого одежда больше 48-го, перестали ставить на заграничные рейсы. Нас всех собрали в отделение N1, устроив нам настоящую пытку: оставили лишь ночные и короткие утренние рейсы. Два часа туда, два обратно, соответственно, по две-три ночи ты нормально не спишь, потому что или работаешь, или добираешься на работу. Днем мы практически вообще не летали. Когда я спросила, что, собственно, происходит, мне ответили, что таковы новые правила игры и меня сняли с международных рейсов из-за размера одежды – теперь он должен быть не больше 46-го, а у меня был 48-й.

Незадолго до опалы Евгения получила очередную благодарность от спасенного ею пассажира. У Арутюна Шалояна, летевшего из Мадрида в Москву, во время рейса случился микроинсульт и необходимую помощь ему оказывала как раз Магурина.

"Если бы не экстренная посадка в аэропорту Варшавы, могло произойти непоправимое", – написал Шалоян в "Аэрофлот". Он отметил не только высокий профессионализм экипажа, но и человечность сотрудников, принявших единственно верное решение, которое в итоге спасло ему жизнь. Но ни опыт, ни высокая квалификация, ни благодарности пассажиров не вернули Магуриной прежнюю жизнь – перестав летать за границу, она резко потеряла в зарплате, поскольку выплаты за выполнение рейсов за пределы России в несколько раз превышают оплату за рейсы по стране.

По словам сотрудниц «Аэрофлота», следуя курсом "борьбы за стройность" со склада вывезли форму 50-52 размеров, а врачи ВЛЭК (врачебной летно-экспертной комиссии – РС) в рамках тренда на омоложение получили указание под любым предлогом избавляться от "старых, толстых, страшных". Их личные дела лежат теперь отдельно, утверждают бортпроводницы, а осматривают женщин из СТС с особым пристрастием на предмет профзаболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые болезни, гипертония и варикоз.

42-летняя Наталья, другая бортпроводница, проработавшая в "Аэрофлоте" больше 15 лет, рассказывает, что сначала она, как практически все остальные сотрудницы, пыталась похудеть, чтобы не лишиться "длинных" заграничных рейсов и, соответственно, привычной зарплаты.

Если честно, то меня буквально штормит от усталости​

– Стюардессы, пытаясь вписаться в новые критерии, падали в голодные обмороки прямо в диспетчерской, но даже если и худели, им говорили, что, мол, все равно летать в Америку или Доминикану не будешь, потому что старовата уже, – вспоминает Наталья. – Тем, кто попал в группу СТС, из 90 возможных часов налета оставили кому 60, а кому и 40. Меня загоняли по "коротким" рейсам – в какой-то момент я поняла, что уже не знаю, ночь сейчас или утро, какой вообще день недели, а детей толком не видела уже месяц. Если честно, то меня буквально штормит от усталости…

У Натальи аккуратная прическа и укладка, свежий маникюр и ухоженное лицо. Дома из рейсов ее ждут двое сыновей-школьников и муж, который тоже работает в "Аэрофлоте" в одной из наземных служб.

– Знаете, это ведь очень унизительно, когда тебя взвешивают, как какую-то корову – у меня, например, 46-й размер одежды и при моем росте 1,64 жирной меня вряд ли назовешь. Да и уродиной меня никогда не считали – в "Аэрофлот" всегда старались брать симпатичных бортпроводников, – добавляет она. – Мужу моему худышки тоже никогда особо не нравились. И почему в конце концов я должна над собой издеваться, следуя чьим-то капризам и представлениям о прекрасном?

"Курс на похудение и омоложение" начался после того, как генеральный директор авиакомпании Валерий Савельев вернулся из поездки по Азии

В официальном руководстве для бортпроводников "Аэрофлота" ни слова не говорится о том, какого размера одежду они должны носить. "Форменная одежда должна быть чистой, отутюженной, опрятной и содержаться в безупречном состоянии, все ее элементы должны быть тщательно подогнаны по фигуре", – следует из документа. Что же касается требований к внешнему виду членов кабинного экипажа, то они тоже прописаны довольно четко: сотрудник "должен иметь подтянутый внешний вид и прямую осанку, чистую и ухоженную кожу лица и рук, не допускаются татуировки на видимых частях тела". Кроме того, член экипажа обязан "заботиться о личной гигиене и здоровье: принимать душ перед выходом на работу, не допускать появления запаха пота, при необходимости использовать освежающие средства для полости рта, отсутствие зубов или их дефекты не должны быть видны".

Сотрудники "Аэрофлота" рассказывают, что "курс на похудение и омоложение" начался после того, как генеральный директор авиакомпании Валерий Савельев вернулся из поездки по Азии, после чего и придумали новый "стандарт".

Бортпроводниц, работавших в бизнес-классе, попросили быть особо внимательными к вип-клиентам и выслушивать их просьбы, присев на корточки​

"Шефу понравились азиатки, – шептались в авиакомпании, – и теперь при наборе в бизнес-класс приоритет у высоких стройных девушек восточного типа, желательно моделей".

Появились и другие "пожелания": например, бортпроводниц, работавших в бизнес-классе, попросили быть особо внимательными к вип-клиентам и выслушивать их просьбы, присев на корточки. Поскольку это не предусмотрено инструкцией и вредно для сосудов, опытные стюардессы приседать отказались. Молодые, многие из которых учатся в кредит, который отдают потом авиакомпании в течение трех лет, оказались более сговорчивыми.

Впрочем, в объявлениях о наборе новых сотрудников никаких особых требований к внешности кандидатов нет. В них говорится, что потенциальный бортпроводник должен иметь образование не ниже среднего и так же владеть иностранным языком, а в его должностные обязанности входит "обеспечение безопасности в полете, обслуживание пассажиров, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна". При налете санитарной нормы в 80 часов ему гарантируется стабильная зарплата от 50 до 80 тысяч рублей (оклад плюс мотивационная часть).

Собственно, в "мотивационной части" в качестве одного из критериев оценки работы есть графа "успешность", которая измеряется в баллах. Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось Радио Свобода, в нем указан "рост для женщин 160-175, вес пропорционально росту, размер одежды – 42-48". Как следует из официального ответа "Аэрофлота", который получила Евгения Магурина, доплату за "личный вклад" ей резко снизили, потому что размер ее одежды был больше.

Я не понимаю, почему государственная компания позволяет себе подобный беспредел, превращая серьезное предприятие в модельное агентство?

Между тем, во всех публичных документах, в том числе в кодексе корпоративной этики "Аэрофлота", утверждается, что авиакомпания "уважает основные права и свободы работников, предоставляет равные возможности и гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации". О запрете дискриминации по возрасту говорится и в Трудовом кодексе (с.2 и .с.3 ТК РФ), а "ношение или не ношение определенного размера одежды не относится к деловым качествам работника", следует из постановления Пленума Верховного суда.

– Я не понимаю, почему государственная компания позволяет себе подобный беспредел, превращая серьезное предприятие в модельное агентство? – написала Евгения Магурина президенту Владимиру Путину. – Из-за наложенных на людей ограничений рейсы выполняются минимальным составом, даже на тех направлениях, где предполагается уборка самолета силами экипажа, отпуск у нас 70 дней, но больше 56 не дают, а тех, кто пытается защищать свои права наказывают ежедневными короткими рейсами типа "Москва-Нижний Новгород". Практически никто из тех, кто попал в группу СТС, не может короткими рейсами налетать санитарную норму, что в итоге отражается не только на зарплатах, но и в дальнейшем на пенсии.

Магурина подавала заявления в Росавиацию, транспортную прокуратуру и трудовую инспекцию. В Росавиации ей посоветовали писать в прокуратуру. В прокуратуре ответили, что хотя "применение мер дисциплинарной ответственности к работнику за ненадлежащий внешний вид является неправомерным", в целом "оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется". В трудовой инспекции сообщили, что не занимаются индивидуальными трудовыми спорами и нужно обращаться в суд. Евгения так и поступила – на этой неделе в Пресненском суде Москвы ее дело будет слушаться по существу.

Другая бортпроводница, Ирина Николаева (фамилия изменена по ее просьбе – РС), обратилась за защитой своих прав в Перовский суд столицы. В "Аэрофлоте" она уже 19 лет, а коэффициент в графе "успешность" ей, как и Магуриной, снижен из-за внешнего вида, полноты и возраста.

Свои моральные страдания Ирина оценила в 1 млн рублей

– Эти требования незаконны – по коллективному договору "Аэрофлот" обязан обеспечить работников форменной одеждой и свою форму я получала на складе, поэтому непонятно, за что же мне снижают зарплату. Тоже самое и с рейсами: в коллективном договоре написано, что "работодатель производит равномерное планирование налета часов, в том числе в ночное время, а так же равномерное распределение длительных полетов с учетом квалификационных требований". Однако эти пункты постоянно нарушаются: меня ставят только на ночные и утренние рейсы, за границу не пускают, хотя у меня есть все необходимые допуски, знания языка и отсутствуют дисциплинарные взыскания. Все попытки решить этот вопрос "полюбовно" ни к чему не привели – я получала лишь формально-издевательские ответы, суть которых сводилась к тому, что нарушений нет, – возмущается Ирина, которая свои моральные страдания оценила в 1 млн рублей.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов говорит, что жалоб на дискриминацию из-за возраста и внешности очень много, но большинство стюардесс бояться обращаться в суд, потому что у них или маленькие дети, которых они воспитывают в одиночку, или ипотека, или другие личные обстоятельства.

– В итоге безопасность полетов, о которой много говорят, подменяют красивой оберткой, поскольку на международные рейсы ставят только молодых, а не опытных, – поясняет Дельдюжов. – Между тем в сложной ситуации решение надо принимать мгновенно: например, во время аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Дубае в сентябре 2001 года никто из пассажиров не пострадал во многом благодаря четким действиям бортпроводниц, которые, кстати, все были взрослые. Сейчас бы этих женщин, возможно, записали в "старые" и не допустили бы на такие рейсы.

Процесс сбора доказательств во многом унизителен для истца, которому приходится по факту доказывать собственную непривлекательность

Доказать в суде дискриминацию по возрасту очень сложно, замечают юристы, в подавляющем большинстве случаев судебная практика по таким делам не в пользу работников.

– Подобная политика чаще всего хорошо маскируется работодателем: сотрудника принуждают уволиться или согласиться на ухудшение условий труда, а сам факт дискриминации очень сложно установить, - объясняет адвокат Владимир Старинский. – Формально и ущемление прав работника из-за недостатков внешности подпадает под действие закона, который запрещает дискриминацию по любым обстоятельствам, не имеющим отношения к деловым качествам. Но поскольку процесс сбора и подтверждения доказательств в этом случае связаны со значительными переживаниями и во многом унизительны для истца, которому приходится по факту доказывать собственную непривлекательность, то мало кто обращается в суд с подобными претензиями.

Бортпроводницы "Аэрофлота", впрочем, считают, что у них есть все шансы выиграть в суде, чтобы в итоге авиакомпания перестала их унижать по надуманным основаниям и предоставляла всем равное право на труд не только на бумаге, но и на деле. И положительный пример тоже есть. Например, когда в 2011-м году в авиакомпании "Якутия" бортпроводникам старше 35 лет отказали в переобучении на новый тип воздушных судов, то возмущенные сотрудники обратились в суд. И суд встал на сторону работников, признав локальные положения в авиакомпании необоснованными и незаконными. В итоге они были отменены.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" оперативный комментарий Радио Свобода предоставить не смогли. Согласно официально опубликованному аудиторскому заключению, выручка "Аэрофлота" в 2016 году достигла рекордных 428 млрд рублей, а чистая прибыль — 30 млрд рублей.