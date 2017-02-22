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Новости

В Москве задержаны 50 зрителей и участников концерта в клубе "Драйв"

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов

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В Москве задержаны 50 участников и зрителей концерта в клубе "Драйв", организованного "Другой Россией".

Как сообщил сайту "Медиазона" исполнительный руководитель "Другой России" Александр Аверин, среди задержанных оказались как активисты незарегистрированной партии, так и музыканты: участники проекта клавишника группы "Чудо-юдо", сайд-проекта музыканта группы "День донора" Александра Аронова под названием "Торч Проджект", эстонской группы Mad Morality эстонская и группы VIA Russia.

По словам Аверина, полиция заявила, что в зале клуба есть подозреваемые в краже мобильных телефонов

20 февраля в московском офисе "Другой России" был проведён обыск и задержаны 14 активистов. Всех отпустили из полиции после профилактических бесед. Официальной причиной была названа проверка информации о подготовке теракта.

9 февраля 12 активистов "Другой России" задержали, когда они пытались вывесить транспарант с требованием национализации "Роснефти". Их отпустили после составления протоколов о нарушении порядка проведения митингов.

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