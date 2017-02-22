В Ингушетии запретили оправдывать Сталина и увековечивать его память

В Ингушетии депутаты Народного собрания единогласно приняли в первом чтении законопроект о запрете увековечивать в регионе память Иосифа Сталина, а также публично оправдывать или одобрять его деятельность. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был принят накануне 73-й годовщины депортации ингушского народа. Марьям Амриева, глава комитета Народного собрания Ингушетии по местному самоуправлению и национальной политике назвала Сталина "тираном", при котором, как она выразилась, были "расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных".

В 1944 году по приказу Сталина около полумиллиона чеченцев и ингушей по обвинению в пособничестве "фашистским оккупантам" депортировали в Среднюю Азию. Более половины сосланных погибли. Вернуться на родину оставшиеся в живых чеченцы и ингуши смогли только в 1957 году.

В России в настоящее время остаются действующими около 20 памятников Сталину. Согласно январскому исследованию "Левада-центра", с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к Сталину относятся почти 50 процентов россиян. Социологи отмечают, что это рекордный показатель за последние 16 лет.