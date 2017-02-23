В Женеве - отдельные встречи участников переговоров по Сирии с посланником ООН

В Женеве проходят отдельные встречи специального посланника ООН Стаффана де Мистуры с участниками межсирийских мирных переговоров - представителем Дамаска Башаром аль-Джаафари и главным переговорщиком от сирийской оппозиции Насром аль-Харири.

Обсуждаются формат будущего правительства Сирии, проект новой конституции и сроки проведения выборов под наблюдением ООН, как определено в резолюции Совета Безопасности.

Де Мистура не ответил на вопрос журналистов о том, попытается ли он объединить представителей разных сирийских оппозиционных группировок в одну делегацию - для прямых переговоров с представителями режима Башара Асада.

Последний раунд мирных переговоров по Сирии под эгидой ООН состоялся в Женеве в апреле 2016 года.

В их повестке теперь остались только вопросы политического урегулирования, поскольку все военные аспекты обсуждаются на встречах в Астане (Казахстан) - по инициативе России, Турции и Ирана, поддерживающих разные стороны сирийского конфликта.

По данным сирийских активистов, в четверг правительственные силы и повстанцы продолжают обмениваться ударами в провинциях Дераа и Хама, несмотря на действующее с декабря перемирие.

Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли уже более 300 тысяч человек.

