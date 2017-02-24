Прокуратура Франции начала расследование по делу о супруге Фийона

Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении супруги кандидата в президенты от правоцентристов Франсуа Фийона. Рассмотрением доказательств будут заниматься специально уполномоченные следственные судьи, пишет газета Le Parisien.
В конце января СМИ сообщили о том, что жена Фийона Пенелопа фиктивно числилась помощником депутата парламента, не выполняя никакой работы, но получая зарплату. Фийон отверг эти обвинения, но из-за скандала его популярность снизилась. После этого рейтинг Фийона резко упал и фаворитом президентской гонки стал независимый кандидат Эммануэль Макрон.
По итогам последних опросов (24 февраля), в президентской гонке на первом месте по-прежнему лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (26 процентов голосов), на втором — кандидат-центрист Эманнуэль Макрон (23 процента), на третьем — Фийон.
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