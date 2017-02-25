В Уфе группа обманутых заемщиков объявила голодовку

В столице Башкирии начала бессрочную голодовку группа обманутых заемщиков микрофинансовой организации ООО "Уфимские деньги". Участники протестной акции требуют от правоохранительных органов "справедливого и всестороннего расследования по заявлениям о возбуждении уголовных дел, поданным обманутыми заемщиками" против микрофинансовой организации и ее директора Андрея Куликова. Голодающие обвиняют их в мошенничестве, хищении имущества и незаконной предпринимательской деятельности, в результате чего многие клиенты "Уфимских денег", по их рассказам, остались без машин, квартир, а кто-то – и без средств к существованию.В протестной акции пока участвуют пять человек. Голодовка проходит на воде и без обычного в таких случаях присмотра медиков, зато ее ход транслируется он-лайн на канале YouTube.

— Мы начали голодать в знак протеста против бездействия правоохранительных органов, которые не торопятся расследовать противоправную деятельность "Уфимских денег", сообщил инициатор протестной акции и ее участник Альфир Бикбулатов. – Схема обмана клиентов проста – займы выдавались под видом заключения притворных договоров купли–продажи имущества. В результате мошеннических действий суммарный ущерб пострадавших можно оценить примерно в 60 миллионов рублей. В связи с этим, мы требуем возбудить уголовные дела по следующим статьям УК РФ – статье 171"Незаконное предпринимательство" и статье 172 "Незаконная банковская деятельность", а также по части 4 статьи 159 "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

В пресс-релизе сообщества обманутых заемщиков, размещенном в соцсети ВКонтакте, также говорится, что "в связи с тем, что Куликов оказывает давление на пострадавших, запугивает, пытается подкупить должностных лиц, которые могут повлиять на ход расследования", участники голодовки просят на время проведения расследования взять его под стражу. Одновременно протестующие требуют прислать из Москвы в Уфу "компетентную комиссию", которая проверила бы и мошенническую деятельность микрофинансовой организации и эффективность действий местных правоохранителей.